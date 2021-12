Musica: Jova porta La primavera a Milano con un camion di frutta

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - 'La primavera' di Jovanotti è arrivata nel week-end a Milano dove, per lanciare il nuovo singolo, Lorenzo ha scelto di regalare mele, arance e mandarini bio ai passanti, sulle note dei pezzi usciti lo scorso venerdì per Polydor Universal Music.

Sabato e domenica, un camioncino pieno di frutta ha girato le vie di Milano, distribuendo vitamine a chi passeggiava in centro. (ANSA).