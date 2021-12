Milano: Sala, sgombero clochard? Situazione tendeva a degenerare

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Quella relativa allo sgombero dei clochard dai tunnel della stazione Centrale di Milano "è un'operazione nata con il mio consenso, gestita da Granelli e Bertolè e derivava dal fatto che di freddo si può morire e che quella situazione era tesa a degenerare". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato dell'operazione di sgombero dei senzatetto dai tunnel della stazione Centrale che si è tenuta giovedì scorso, a margine del brindisi con la stampa per gli auguri di Natale. "Ci sono stati accensioni di fuochi che possono essere molto pericolosi. Quello che è stato buttato via non sono effetti personali, ma materassi e coperte posso discutere sul perché - ha aggiunto -. Si poteva probabilmente avvisare che avremmo fatto lo sgombero in quelle giornate. Io capisco le lamentele ma capisco che a tutti loro è stato offerto subito un letto". Sala ha aggiunto che "il problema dei clochard c'è in tutte le città. Se i posti letto che offriamo non dovessero essere sufficienti mettiamo mano al portafoglio e ne creiamo altri - ha concluso -, ma molti di loro non accettano di andare nei dormitori quindi il problema è complesso. Ci rimetteremo con pazienza a lavorare". (ANSA).