Covid, Sala: 'I dati certamente preoccupano'

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - "I dati certamente preoccupano.

Ormai dobbiamo abituarci a vivere alla giornata e sapere che le decisioni che prendiamo hanno valore per per quel momento, poi bisogna modificarle". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato della situazione dei contagi a margine del brindisi di Natale con la stampa a Palazzo Marino, sede del Comune.

"Il punto è chi più viene penalizzato dalla situazione che emerge. Se dovessimo andare in zona gialla, non è che bar e ristoranti non siano penalizzati ma pensate al mondo della cultura", ha aggiunto. Alla domanda se Natale e Capodanno saranno a rischio Sala ha riposto che "da quello che capisco fino a Natale la situazione è tranquilla, vedremo dopo. Ma comunque noi su Capodanno abbiamo già molto limitato sia i nostri eventi, che lanciato segnali di attenzione - ha concluso -. Non so cosa si possa fare al di là di rispettare le misure che andranno prese se andiamo in zona gialla". (ANSA).