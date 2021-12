Vaccini: prime dosi ai bambini anche a Pavia

(ANSA) - PAVIA, 19 DIC - Hanno preso il via oggi le vaccinazioni pediatriche anti-Covid al centro vaccinale Palacampus di Pavia, gestito dalla Fondazione Policlinico San Matteo, con 12 ambulatori attivi.

Sono stati 360 i bambini, tra i 5 e gli 11 anni, che hanno ricevuto la prima dose del vaccino contro il SarS-CoV-2.

L'accoglienza, l'attesa prima della somministrazione e la fase di osservazione post vaccino sono state animate dai Supereroi (Iron Man, Superman, Capitan America); dalle Associazioni Medici Clown - clown di corsia di Voghera, Cuore Clown e Naso Naso - dal gruppo di clownterapia del SISM Pavia (Segretariato Italiano Studenti in Medicina).

Nell'area osservazione post vaccinazione i bambini hanno trovato libri, giochi e snack dolci e salati. "E' un ambiente ideale per accogliere i bambini - ha affermato Gianluigi Marseglia, primario di Pediatria del San Matteo -. Il vaccino è l'unica arma contro il Covid-19; i bambini, che non sono esenti dalla malattia, vanno protetti esattamente come gli adulti".

Presenti, come sempre, i volontari della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile. E' intervenuto anche Mario Fabrizio Fracassi, sindaco di Pavia, che ha accompagnato a vaccinarsi suo figlio: "E' fondamentale vaccinare anche i nostri figli", ha sottolineato il sindaco.

A tutti i bambini è stato consegnato un attestato di merito e di valore per sottolineare il contributo fornito nella lotta contro il Coronavirus.

Le prossime sedute vaccinali dedicate alla fascia 5-11 anni si terranno al San Matteo di Pavia il 27, 28, 29, 30 dicembre, dalle 14 alle 20. A gennaio le date al momento fissate sono il 4, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 25, 28 e 29, sempre tra le 14 e 20. (ANSA).