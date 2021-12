Scuola: Pas, riempiremo Milano di poster 'regala la scuola'

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - "Riempiremo la città dei nostri poster "a Natale regala la scuola"": lo annuncia Chiara Ponzini di Priorità alla Scuola, spiegando che "ogni poster sarà accompagnato da un'istanza, un dono specifico che chiediamo per la scuola e quindi: docenti di ruolo, sicurezza sanitaria, pre scuola e post scuola" e altro.

Nei prossimi giorni, annuncia Pas, studenti, genitori e docenti si divideranno le vie dello shopping milanese appendendo poster e locandine. In particolare i genitori delle scuole dell'Infanzia "chiederanno un servizio non più a singhiozzo".

