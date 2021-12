Sci, Goggia: "E' il periodo migliore della mia carriera"

(ANSA) - VAL D'ISERE, 19 DIC - "Credo che questo sia il periodo migliore della mia carriera e penso di avere disputato uno dei SuperG più belli e 'morbidi' della mia vita. Così Sofia Goggia dopo la doppietta in Val d'Isere. "E' stato - ha aggiunto - un SuperG per me molto scolastico, però molto efficace dove dovevo creare velocità. Sono solo un po' perplessa per la partenza, sulla quale ho lavorato molto per migliorare, ma sono ancora in ritardo: 2 decimi in 5" è veramente tanto, anche se so che la partenza è il mio punto debole. Ho fatto una buona gara da metà in giù, come ieri". (ANSA).