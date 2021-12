Fiamme in un'area industriale nel Pavese

(ANSA) - PAVIA, 19 DIC - I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio per spegnere un vasto incendio divampato in un'area industriale alla periferia di Mortara (Pavia), in Lomellina. Le fiamme, per cause ancora da accertare, si sono sviluppate all'interno della zona di produzione.

Numerosi i mezzi intervenuti per far fronte all'emergenza, tra cui due da Vigevano (Pavia), uno da Mortara (Pavia), altri mezzi da Robbio (Pavia) e un'autoscala in supporto da Pavia. Le operazioni di spegnimento del rogo e di messa in sicurezza della zona sono durate circa 4 ore. Non si sono registrati feriti.

(ANSA).