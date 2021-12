Covid: Fontana, buone possibilità Capodanno in zona bianca

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - "Siamo ancora in una situazione abbastanza sotto controllo, per ora i numeri non ci penalizzano ancora. Invieremo i numeri martedì, tutto dipenderà dai prossimi due giorni, ma credo che ci siano buone possibilità di rimanere in bianco ancora per qualche tempo". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana al brindisi della Lega a Milano con Matteo Salvini, dicendosi fiducioso che dopo il Natale anche il Capodanno si potrà passare in zona bianca.

Per fronteggiare l'aumento dei contagi, ha spiegato Fontana, "abbiamo attivato la nostra struttura, sono stati aumentati i posti sia in terapia ordinaria che intensiva" negli ospedali. Su nuove restrizioni o misure "valuteremo ciò che deciderà il governo e la struttura commissariale", ha concluso il governatore. (ANSA).