Trenitalia dalla Francia alla conquista dell'Europa

(ANSA) - MILANO, 18 DIC - Da Parigi a Milano in meno di 7 ore con il nuovo Frecciarossa ed entro il 2022 l'Alta Velocità unirà Madrid e Barcellona. Dopo il debutto in Francia è questo il prossimo obiettivo che si pone Trenitalia e il suo ad Luigi Corradi. Dalla banchina del binario 4, in Stazione Centrale a Milano, il manager ha sottolineato l'importanza di questa giornata che rompe il monopolio che aveva il Tgv. "Abbiamo creato un treno che è veramente europeo, infatti iniziamo in Francia ma poi in futuro andremo in Austria, in Germania, vedremo". "E' stato un viaggio molto emozionante e anche molto divertente - racconta l'ad - Il treno era completamente pieno, con un sacco di giovani".

Ad accogliere i passeggeri di questo primo viaggio anche un flashmob in 'salsa francese' con ballerine del can can, Napoleone, Asterix e Obelix e 'caratteri' d'Oltralpe. (ANSA).