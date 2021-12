Terremoto a Bergamo, paura a Milano: 'La casa ha iniziato a tremare'

Tanto spavento per la forte scossa di terremoto avvertita distintamente avvertita a Milano e nell'hinterland. "La casa ha iniziato a tremare" racconta Filippo, che si trovava all'interno del suo appartamento al quinto piano di un palazzo di nuova costruzione in zona Paolo Sarpi-Monumentale.

Grosso spavento anche nell'hinterland: Mauro a Bresso ha sentito prima il pavimento tremare per due volte e poi l'edificio che ondeggiava. "Anche le piante sui mobili si sono mosse. Non l'avevo mai avvertito così forte" racconta.

Daniela, che abita al terzo piano di una villetta a Gessate, parla di un forte botto, "come se fosse caduta l'asciugatrice fissata alla parete".