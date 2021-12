Sisma in Lombardia esattamente 1 anno fa

(ANSA) - MILANO, 18 DIC - E' stato esattamente un anno fa, il 17 dicembre del 2020, l'ultimo terremoto avvertito in Lombardia.

In quell'occasione l'epicentro del terremoto di magnitudo 3.9 era stato a 8 chilometri di profondita' poco piu' a nord di Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano.

Anche un anno fa il terremoto era stato nettamente avvertito a Milano e in molte zone della Lombardia. (ANSA).