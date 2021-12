Riapre hub vaccinale a CremonaFiere

(ANSA) - MILANO, 18 DIC - Riapre domani l'hub vaccinale all'interno di CremonaFiere; il primo giorno è dedicato alla vaccinazione dei bimbi 5-11 anni. "Ci siamo messi nuovamente a disposizione con l'immediato consenso di tutto il Consiglio d'amministrazione perché riteniamo che la Fiera sia uno luogo servizio del territorio - spiega Roberto Biloni, Presidente di CremonaFiere -. Il desiderio è quello di creare le condizioni per proseguire il più a lungo possibile con l'attività vaccinale. Nel mese di marzo il quartiere fieristico vedrà in programma nuovi eventi che saranno utili non solo al rilancio della fiera, ma anche al sostegno del territorio tramite l'indotto che verrà creato. Per questo motivo stiamo già lavorando per proporre eventuali soluzioni da adottare in caso sia necessario far convivere le due diverse attività". (ANSA).