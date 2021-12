Evacuate molte scuole nella Bergamasca

(ANSA) - BERGAMO, 18 DIC - A seguito della scossa di terremoto delle 11,34 di questa mattina numerosi istituti scolastici di vari ordini e gradi sono stati evacuati un po' in tutta la provincia di Bergamo, per motivi prettamente precauzionali.

Non è stata invece evacuata - a quanto si apprende dal sindaco Carlo Previtali - la scuola media di Bonate Sotto, epicentro della scossa, mentre le elementari oggi svolgono le lezioni con la didattica a distanza. Studenti e insegnanti sono invece usciti dalle classi in diverse scuole di Bergamo e della provincia. (ANSA).