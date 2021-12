Calcio: Atalanta-Roma 1-4, furia Gasperini

(ANSA) - MILANO, 18 DIC - La Roma sbanca Bergamo e batte l'Atalanta 1-4. A segno nel primo tempo Abraham, Zaniolo e Muriel. Nella ripresa i gol giallorossi di Smalling e ancora di Abraham. Annullato ai nerazzurri il gol del possibile 2-2. "Se Palomino non ha toccato la palla, è una follia annullare il gol del 2-2 col Var: l'arbitro l'aveva dato, e poi ci ha detto che c'era il suo fuorigioco. Ma se non la tocca, come mostrano le immagini, è una roba che non sta in piedi.." ha detto Gianpiero Gasperini, infuriato, dopo la sconfitta. Nel mirino della sua contestazione l'annullamento del gol del 2-2, per un off side di Palomino alle spalle di Cristante che devia nella propria porta.

"Ne va della credibilità del calcio - ha aggiunto a Dazn il tecnico dei nerazzurri - col 2-2 era un'altra partita, non voglio togliere meriti alla Roma ma questa è una follia".

