++ Scossa a Bergamo: Fedez e Ferragni in strada, 'paura raga' ++

(ANSA) - MILANO, 18 DIC - Anche Fedez e Chiara Ferragni, come molti milanesi, sono scesi in strada, spaventati dal terremoto: "sta parlando di noi" dice il rapper in una storia su Instagram, dove si riprende sotto il suo palazzo in zona Citylife a Milano mentre in sovrimpressione c'è un articolo che spiega proprio che molti cittadini sono usciti dalle loro abitazioni per la scossa.

"Paura raga" commenta sua moglie Chiara Ferragni. (ANSA).