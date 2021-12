Intesa forma manager culturali, 2/a edizione Corso executive

(ANSA) - TORINO, 17 DIC - Intesa Sanpaolo avvia la seconda edizione del Corso executive in 'Gestione dei patrimoni artistico-culturali e delle collezioni corporate' per favorire la crescita delle competenze dei professionisti che operano nel settore come elemento qualificante del sistema culturale italiano.

"L'importante riscontro della prima edizione del Corso rende evidente il ruolo chiave svolto dalla formazione in ambito culturale, rafforzando la convinzione della nostra Banca a proseguire su questa strada in piena sintonia con tutte le istituzioni che partecipano al progetto - osserva Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo e Direttore delle Gallerie d'Italia -. È anche responsabilità di un soggetto privato, impegnato nella produzione e promozione di arte e cultura, mettere a disposizione competenze e modelli per la gestione dei patrimoni artistico-culturali che, oltre ad avere un valore identitario per il Paese, diventano ragione di sviluppo economico e occupazionale".

Unico in Italia, il corso è coordinato dal professor Guido Guerzoni, docente dell'Università Bocconi di Milano, e le lezioni sono tenute da accademici di atenei italiani, manager della cultura e d'impresa, direttori e funzionari museali. Si rivolge a laureati con esperienza lavorativa di almeno due anni, preferibilmente nella gestione di musei, archivi e patrimoni artistici di imprese e privati. Nove fine settimana, dall'11 marzo al 2 luglio, alle Gallerie d'Italia a Milano e a Torino, presso la nuova sede museale in via di apertura, per un totale di 144 ore di lezione in presenza, e 18 ore in modalità webinar, oltre a 10 ore di learning object fruibili in autonomia. (ANSA).