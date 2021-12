COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - Con 146.245 tamponi effettuati è di 5.590 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in crescita al 3,8% (ieri 3,2%). In aumento i ricoverati in terapia intensiva (+1, 147) e nei reparti (+8, 1.193). Sono 26 i decessi.

Per quanto riguarda le province, quella di Milano supera la soglia dei 2.000 contagi. Nel dettaglio, sono 2.075 i positivi segnalati nel milanese (di cui 790 a Milano città), 281 a Bergamo, 561 a Brescia, 339 a Como, 129 a Cremona, 103 a Lecco, 139 a Lodi, 188 a Mantova, 590 a Monza e Brianza, 262 a Pavia, 81 a Sondrio e 426 a Varese.

Si intensifica intanto la corsa all'immunizzazione, anche per i bambini. In Lombardia sono salite a 85 mila, alle 14 di oggi, le prenotazioni per i vaccini anti Covid dei bimbi tra i 5 e gli 11 anni. Di queste il 36,33%, cioè 30.813, provengono dall'Ats di Milano, che comprende anche Lodi.

Per arginare la pandemia, nuova stretta sui controlli.

Durante quelli effettuati dalla polizia nella serata di ieri in un ristorante di Milano, il King Wok di via Cenisio, su 120 persone che cenavano al ristorante, 21 erano sprovviste del super Green pass e tra di loro c'erano anche tre manifestanti 'No vax' già identificati nel corso delle manifestazioni del sabato pomeriggio.

Tra le persone sprovviste del super Green pass c'era anche il titolare del locale che sarà doppiamente multato, per non essere in possesso del certificato verde sul luogo di lavoro e per non avere effettuato i controlli. Per i 21 clienti, tutti identificati, scatterà una sanzione a partire da 400 euro.

(ANSA).