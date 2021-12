Calcio: Eriksen saluta l'Inter, risoluzione del contratto

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - Si separano le strade di Eriksen e dell'Inter. "FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo per la rescissione consensuale del contratto di Christian Eriksen", si legge nella nota del club.

"Anche se oggi le strade dell'Inter e di Christian si separano, resterà un legame forte e indissolubile. I momenti più belli, i gol e le vittorie, l'abbraccio dei tifosi fuori da San Siro nel celebrare lo Scudetto: tutto resterà sempre fissato nella storia nerazzurra". Così l'Inter saluta Eriksen in un messaggio sul proprio sito. "Il Club e tutta la famiglia nerazzurra abbracciano il calciatore e gli augurano il meglio per il suo futuro".

"Buona fortuna Christian, grazie da tutti noi, da tutta l'Inter e gli interisti, da chiunque ami lo sport e i suoi valori. Questa sarà sempre casa tua" ha scritto su Instagram Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter. "Il tuo sorriso, la tua eleganza, la tua educazione. Classe e valori d'altri tempi, da grande uomo e professionista - ha aggiunto l'ex capitano interista -. Oggi ufficialmente si interrompe il tuo contratto con l'Inter, ma questo legame d'amore tra Christian e il club, i tifosi, chiunque nel mondo abbia il nero e l'azzurro nel cuore non avrà mai una data finale. Sempre al fianco dello straordinario uomo e campione, con tanti traguardi vissuti insieme. E la gioia più grande: vederti riprendere in mano la tua carriera, la tua vita". (ANSA).