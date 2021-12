Al via prime dosi per under 12 all'Hub FieraMilano

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - È stato G.S, un ragazzino milanese di 11 anni che frequenta la prima media, il primo under 12 ad essere vaccinato nei padiglioni di FieraMilano City dedicati ai bambini. "Sono contento di essere stato il primo - ha detto il bambino, accompagnato dalla mamma, un'avvocatessa che ha voluto prenotare il primo giorno possibile per il figlio -. Mi hanno detto che sono stato coraggiosissimo e in effetti devo dire che un po' avevo paura dell'ago, ma anche grazie alla presenza dei clown mi è passato tutto. Sono stato felice anche del fatto che mi abbiamo fatto alcuni regali. Non me l'aspettavo".

Ad attendere i primi piccoli tra i 5 e gli 11 anni, arrivati accompagnati dai genitori verso le 13, una struttura interamente dedicata a loro, allestita da Fondazione Fiera Milano in appena 48 ore. Sin dal loro ingresso, attraverso il Gate 6 di viale Scarampo, gli under 12 milanesi che si vaccineranno sono stati accolti da una serie di murales, cartelloni e illustrazioni legate alle mascotte di 'Gardaland' Prezzemolo, Bambù e Tj. Il parco divertimenti veronese ha infatti voluto mettere a disposizione gratuitamente ai bambini i propri 'eroi', che girano fisicamente nelle sale dell' hub vaccinale e le cui avventure vengono trasmesse su un video gigante in sala d'aspetto in tante televisioni e nelle sale in cui si effettua il vaccino. Ad ogni bambino vaccinato prima di Natale, inoltre, verrà regalato un ingresso gratuito a Gardaland. A cercare di far passare la paura dell'ago nei più piccoli, anche alcuni 'pagliacci' dell'associazione 'Dutur Claun'. (ANSA).