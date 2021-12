Sick Luke, video dark per presentare primo album

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Due ragazzini che leggono un fumetto in un negozio e finiscono risucchiati dentro il libro, in un castello stregato con tanto di scheletri e ragnatele dove trovano Sick Luke: è il video con cui il celebre presenta su Instagram la tracklist del suo primo album, 'X2', in uscita il 7 gennaio per Carosello.

Il lavoro ospiterà oltre 35 tra i migliori artisti pop, urban, indie e trap, da Thasupreme a Sferaebbasta, da Ghali a Gazzelle, da Fabri Fibra a Tony Effe, da Madame a Gaia e Capo Plaza. Un disco - viene anticipato - le cui tracce sono specchio dell'anima artistica di Luke, scissa tra luce e oscurità, proprio come il simbolo che lo ha reso celebre: il farfastrello, metà farfalla, metà pipistrello, che non a caso chiude il video fumettistico-dark con cui il producer anticipa il suo primo lavoro.