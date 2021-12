Sciopero: corteo a Milano con delegazioni da tutto nord Italia

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - E' partito come previsto il corteo milanese organizzato nell'ambito della giornata nazionale di sciopero generale indetta da Cgil e Uil.

Partiti intorno alle 10.30 dopo il concentramento in piazza Castello, i partecipanti hanno dato vita a una lunga coda di persone provenienti dalle regioni del nord Italia, con la testa del corteo già arrivata all'Arco della Pace e la coda ancora nel parco, che è stato attraversato proprio per minimizzare l'impatto sul traffico.

Mentre sul palco si alterneranno gli interventi dei delegati nazionali e regionali, e degli attivisti, l'evento, denominato 'Insieme per la Giustizia' si dovrebbe concludere intorno alle 12.30 dopo il collegamento con la manifestazione di Roma per ascoltare gli interventi di Pierpaolo Bombardieri e Maurizio Landini. (ANSA).