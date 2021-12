Regeni: a Sirmione sul Garda una panchina gialla lo ricorda

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Una panchina gialla, vista lago, e una targa commemorativa per Giulio Regeni, il ricercatore italiano rapito e ucciso in Egitto nel 2016. L'iniziativa è del Comune di Sirmione, in provincia di Brescia, che ha deciso di mantenere vivo il ricordo del giovane triestino e della necessità di continuare a chiedere che si faccia verità e giustizia su quanto accaduto a Il Cairo.

La panchina, del designer Raffaele Lazzari, verrà inaugurata nei giardini della Veduta Sandro Pertini sabato, insieme ad una targa che recita, "A Giulio Regeni. Nato a Trieste il 15 gennaio 1988, ricercatore italiano per l'Università di Cambridge rapito a Il Cairo il 25 gennaio 2016. Torturato poi ucciso, il suo corpo è stato ritrovato il 3 febbraio 2016". (ANSA).