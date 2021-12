Omicron: salgono a dieci i casi in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Salgono a dieci i casi di variante Omicron in Lombardia. A confermarlo è stata la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti che, a margine di un sopralluogo nell'hub di FieraMilano City che a partire dal pomeriggio inizierà le somministrazioni ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, ha detto che, ad oggi, i casi riscontrati sono "nove nella Città Metropolitana di Milano e uno a Brescia".

A chi le chiedeva se fosse preoccupata per l'escalation di questo tipo di variante, Moratti ha risposto che "al momento abbiamo ancora pochi casi per vedere delle evidenze che ci indichino con sicurezza il livello di contagio e di pericolosità della Omicron, per cui preferisco non esprimermi". (ANSA).