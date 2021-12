Natale: autobus gratuiti a Pavia dal 20 al 24 dicembre

(ANSA) - PAVIA, 16 DIC - La giunta di Pavia ha deciso di promuovere alcune iniziative per favorire le persone che, nei prossimi giorni, si muoveranno in città per lo shopping natalizio. Da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre, vigilia di Natale, si potrà viaggiare gratuitamente sugli autobus urbani.

Sempre la prossima settimana saranno gratuiti i parcheggi a Pavia dopo le 17.30. Le iniziative rientrano nel programma "Vivi Pavia" allestito dall'assessorato alla mobilità, infrastrutture e trasporti in occasione delle festività di fine anno. (ANSA).