Musica: rimandato concerto Gue' al Fabrique di Milano

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - "Per motivi indipendenti dalla volontà dell'artista il concerto soldout di Guè che avrebbe dovuto tenersi il 20 dicembre 2021 al Fabrique di Milano viene rimandato al 24 febbraio 2022 nella stessa location". Lo comunica gli organizzatori. Guè ha appena pubblicato il suo nuovo album di studio 'Guesus'.

"Thaurus - si legge nella nota - si vede costretta a rimandare il concerto in ottemperanza all'ordinanza del Ministero della Salute pubblicata in Gazzetta Ufficiale sugli eventi live a capienza piena in piedi".

I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data, ma è possibile chiedere il rimborso da domani al 10 gennaio 2022. (ANSA).