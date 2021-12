Mostre: a Malpensa l'installazione 'aeroporto rovesciato'

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Un'installazione digitale che mostra ciò che solitamente non è visibile ai passeggeri: è la mostra "Aeroporto Rovesciato", inaugurata oggi alla Porta di Milano dell'aeroporto di Malpensa.

La mostra, che realizza un'idea dell'architetto e artista Corrado Levi attraverso le fotografie di Roberto Macagnino, si compone di una sequenza di scatti che va dalle sale di controllo agli ambienti dedicati alla preparazione dei pasti, passando per le segnaletiche orizzontali, i depositi e i mezzi in riparazione e banchi di lavoro con chiavi inglesi e maschere da saldatore.

Per la realizzazione dell'opera, Levi ha scelto una sessantina di scatti di Macagnino che illustrano mestieri meno noti di cui è rimasto affascinato.

Con questa iniziativa, SEA - viene spiegato in una nota - "ribadisce il proprio rapporto privilegiato con l'arte, iniziato oltre un decennio fa con la costruzione de "La Soglia Magica", un'opera che è diventata la Porta di Milano, il luogo d'eccellenza dove ospitare eventi espositivi che salutano i passeggeri in arrivo e in partenza dal Terminal 1. Di qui sono passati grandi maestri quali Fausto Melotti, Marino Marini, Gio Ponti, Giuseppe Pellizza da Volpedo, e autori appartenenti al panorama artistico contemporaneo, quali Helidon Xhixha, Carlo Bernardini, Alessandro Busci, Daniele Sigalot e altri". (ANSA).