Intesa,nasce Colline e Oltre a supporto settore vitivinicolo

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Intesa Sanpaolo e Fondazione Banca del Monte di Lombardia hanno creato una società denominata 'Colline e Oltre spa' con lo scopo di realizzare interventi congiunti per il rilancio e la qualificazione del settore vitivinicolo e per la valorizzazione del territorio dell'Oltrepò Pavese.

Il Consiglio di amministrazione della società - partecipata al 51% da Intesa Sanpaolo e al 49% da Fondazione Banca del Monte di Lombardia - è presieduto da Massimo Grasselli, ed è composto da Renzo Simonato, manager di Intesa Sanpaolo, Aldo Poli, former president di Fondazione Banca del Monte di Lombardia e dal direttore generale Matteo Casagrande Paladini, manager di Intesa Sanpaolo. E' previsto anche un Comitato Industriale consultivo e propositivo composto da esperti nel settore turistico e vitivinicolo e rappresentativi del territorio dell'Oltrepò Pavese.

Tra i principali obiettivi della newco 'Colline e Oltre spa' la collaborazione tra gli operatori della filiera enogastronomica e turistica, l'attrazione di nuovi investitori nazionali internazionali, l'erogazione di servizi a valore aggiunto a favore del territorio, l'affermazione di un marchio a brand unitario per la promozione coordinata del mondo enogastronomico turistico, la collaborazione con la Pubblica Amministrazione attraverso un piano condiviso e la creazione di partnership qualificate.

"Ci auguriamo che il territorio, non solo oltrepadano ma della intera provincia di Pavia, apprezzi l'impegno delle due istituzioni e soprattutto che una risorsa come l'Oltrepò, finora trascurata, possa vedere un rilancio dei propri prodotti e degli splendidi paesaggi a livello nazionale", afferma Mario Cera, presidente Fondazione Banca del Monte di Lombardia. (ANSA).