Incidente sul Garda: teste, odore alcol

(ANSA) - BRESCIA, 16 DIC - "Quando siamo entrati nella stanza dove dormivano i due tedeschi abbiano sentito un forte odore di alcol". Lo ha detto Fabrizio Cosimo, il comandante del nucleo operativo dei carabinieri di Saló, ricostruendo la mattinata successiva al l'incidente nautico del 19 giugno scorso in cui morirono nelle acque del Lago di Garda Umberto Garzarella e Greta Nedrotti.

"Dei due coinvolti, uno, Kassen, si è dimostrato subito collaborativo mentre l'altro, Teismann, è apparso subito insofferente al controllo e si è rimesso a letto dicendo: "Non siamo in un sistema totalitario, voglio parlare con mia moglie e con le autorità tedesche"" ha spiegato il carabiniere che ha testimoniato in aula.

La difesa dei due turisti tedeschi che a giugno scorso hanno provocato sulle acque del Lago di Garda l'incidente nautico nel quale sono morti Greta Nedrotti, 25 anni e Umberto Garzarella, 37 anni, ha annunciato in aula che Kassen e Teismann si sottoporranno nel corso del dibattimento all'esame dell'imputato. Nel frattempo il tribunale di Brescia ha accolto la costituzione di parte civile della Comunità del Garda.

