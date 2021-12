Incidente sul Garda: negate telecamere in aula

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Nuova udienza da questa mattina davanti al tribunale di Brescia sulla morte di Greta Nedrotti e Umberto Garzarella, i due giovani travolti l'estate scorsa mentre erano fermi in barca sulle acque del Lago di Garda da un motoscafo sul quale viaggiavano i due tedeschi Patrick Kassen e Christian Teismann. I due sono imputati di omicidio colposo, naufragio e omissione di soccorso.

In aula è presente solo Kassen, attualmente agli arresti domiciliari. Il giudice Mauro Ernesto Macca ha negato attraverso un'ordinanza, qualsiasi ripresa e fotografia dentro e fuori l'aula. "Ritenuto che dalle riprese fotografiche ed audiovisive del dibattimento possa derivare pregiudizio alla decisione" scrive il giudice. Il Comune di Saló nel frattempo ritira la costituzione di parte civile dopo che l'assicurazione della barca dei due tedeschi ha comprato per il Comune gardesano un impianto radar in grado di monitorare il traffico dei natanti in tempo reale. (ANSA).