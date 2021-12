ANSA-IL-PUNTO/Covid: in Lombardia oltre 5000 nuovi casi

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - In Lombardia sono 5.304 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime e a fronte di 162.728 tamponi effettuati e il tasso di positività è del 3,2%, in calo rispetto a ieri quando era del 3,5%.

Rimangono in 146 i ricoverati in terapia intensiva, con un ingresso in più, mentre quelli nei reparti ordinari sono 1.185 (-4). Sono infine venti le vittime le vittime per un totale in regione di 34.668 dall'inizio della pandemia.

Secondo il consulente per la campagna vaccinale per la Regione, Guido Bertolaso, "la categoria di età più colpita dal Covid oggi in Lombardia sono i bambini tra i 5 e i 12 anni". E proprio oggi nei padiglioni di FieraMilano City è partita la somministrazione dei vaccini per gli under 12.

Vi è stata anche una diretta Facebook, promossa dalla Regione con gli esperti e le famiglie per mostrare "che i bambini positivi in Lombardia ad oggi sono quelli che si ammalano più facilmente rispetto alle altre categorie perché non sono vaccinati".

In regione salgono a dieci i casi di variante Omicron. A confermarlo è stata la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti la quale ha detto che, a oggi, i casi riscontrati sono "nove nella Città Metropolitana di Milano e uno a Brescia". A chi le chiedeva se fosse preoccupata per l'escalation di questo tipo di variante, Letizia Moratti ha risposto che "al momento abbiamo ancora pochi casi per vedere delle evidenze che ci indichino con sicurezza il livello di contagio e di pericolosità della Omicron, per cui preferisco non esprimermi" (ANSA).