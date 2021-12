Vino: in Valtellina nasce la Rete dei Giardini Sospesi

(ANSA) - SONDRIO, 15 DIC - In Valtellina, dove esiste la più grande area terrazzata vitata d'Italia, e l'arte dei muri a secco è patrimonio Unesco dal 2018, è nata la "Rete dei Giardini Sospesi", innovativa rete di imprese della filiera del vino.

L'iniziativa, promossa dall'azienda enologica dell'ex presidente del Consorzio Tutela Vini Mamete Prevostini, unisce 9 viticoltori storici con lo scopo di dar vita a una virtuosa filiera nella quale condividere competenze, risorse e visioni.

"L'obiettivo - ha spiegato Prevostini di Mese, in Valchiavenna, durante un incontro con la stampa- è valorizzare la storia e la qualità della viticoltura del territorio portandola verso alti standard di sostenibilità, sia a livello ambientale che agro ecologico e economico". Grazie alla "Rete dei Giardini Sospesi", che non è una Coop, la filiera godrà di un continuo miglioramento della qualità dei suoi prodotti, di uno sviluppo delle proprie capacità produttive e dell'efficienza dei processi di coltivazione dei vigneti.

"Con la Rete dei Giardini Sospesi - sottolinea il vigneron Mamete Prevostini, ideatore del progetto - diamo valore a una figura professionale, ormai rara nel nostro territorio: il viticoltore a tempo pieno. Offriamo la possibilità generale, soprattutto ai giovani, di diventare produttori di uva a pieno titolo. Questo lavoro deve essere economicamente sostenibile e permettere a chi lo intraprende di rimanere in Valtellina, migliorare la qualità della propria vita e accrescere le eccellenze del territorio. Vogliamo dare un messaggio ottimistico alle nuove generazioni: scommettere sulla bellezza del vino significa investire nell'estetica futura del paesaggio". (ANSA).