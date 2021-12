Vaccini: portale Lombardia in tilt, code fuori dagli hub

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - Forti rallentamenti nelle somministrazioni dei vaccini anti-Covid, questo pomeriggio, in vari hub di Milano e della Lombardia. Impossibile anche accedere al portale regionale delle prenotazioni. Il disservizio è stato causato da un'interruzione momentanea del sistema gestionale di Poste Italiane, che intorno alle 14 ha iniziato a funzionare a singhiozzo. Il sistema è stato ripristinato dai tecnici intorno alle 15.20. Nel frattempo lunghe code si sono formate fuori dai centri vaccinali.

A Palazzo delle Scintille a Milano si sono registrate code fino a 300 persone. Qui, spiegano dal Policlinico che gestisce la struttura, le vaccinazioni non si sono mai interrotte ma sono proseguite con la registrazione manuale. Inevitabili così le code, che prima delle 17 però erano già state smaltite.

La direzione generale Welfare di Regione Lombardia, in una nota, informa che "oggi pomeriggio, tra le 14.30 e le 15.10, si è verificato un problema nazionale sull'infrastruttura cloud di Microsoft su cui si appoggia la piattaforma per le prenotazioni dei vaccini gestita da 'Poste spa'. Tale disservizio ha causato la temporanea impossibilità di registrazione dei dati di vaccinazione. È scattato immediatamente il piano di ripristino che entro circa 40 minuti ha rimesso in funzione il sistema. Nel frattempo, presso alcuni centri vaccinali si sono prodotti dei rallentamenti dell'attività di somministrazione, non dipendenti da Regione Lombardia, che verranno recuperati nell'arco del pomeriggio". (ANSA).