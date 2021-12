Restituita statuetta rubata da presepe con biglietto scuse

(ANSA) - PAVIA, 15 DIC - E' stata ricollocata sul moncone della Torre Civica di Pavia, da dove era stata sottratta nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre, la statuetta di San Giuseppe che è ricomparsa questa mattina nel presepe allestito dal Comune. Don Gian Pietro Maggi, parroco della Cattedrale che sorge a fianco dei resti della Torre caduta il 17 marzo 1989, ha subito avvisato il sindaco Mario Fabrizio Fracassi e l'assessore Roberta Marcone, che hanno voluto allestire il presepe nel cuore di Pavia davanti a Piazza Duomo.

Accanto alla statuetta "restituita" c'era anche un biglietto di scuse: "Siamo molto pentiti per l'accaduto - hanno scritto gli autori -, non voleva essere un gesto blasfemo ma una ragazzata in un momento di annebbiamento della ragione. Non sappiamo nulla delle altre statuine danneggiate, ma speriamo di poter rimediare almeno a ciò che è di nostra responsabilità. Ci scusiamo, buon Natale".

Il sindaco Fracassi ha commentato con soddisfazione, sulla sua pagina Facebook, la notizia della restituzione della statuetta: "Un piccolo 'miracolo' di Natale. Prendere coscienza dei propri errori e cercare di ravvedersi è la cosa più difficile, ma è anche un passaggio indispensabile, se si vuole crescere. Sono notizie che fanno piacere". (ANSA).