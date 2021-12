Mostre: Mondrian dal Mudec al Podcast

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - Dalla mostra al Mudec agli incontri con il pubblico, ora l'arte di Piet Mondrian diventa anche un podcast.

Radio 24 e 24 ORE Cultura, con il patrocinio del Consolato dei Paesi Bassi a Milano, presentano infatti la serie 'Codice Mondrian. Come l'arte ha influenzato il XXI secolo': cinque puntate che sveleranno l'impronta lasciata dal grande artista non solo nell'arte, ma anche in molti altri ambiti, dalla pedagogia dell'arte alla moda, dalla grafica al design passando per la musica.

Il primo podcast, dal titolo "Mondrian spiegato ai bambini", è disponibile da oggi sul sito di Radio 24, sul sito del Mudec e sulle principali piattaforme di podcasting. Ogni mese una puntata originale arricchirà il progetto narrativo focalizzato sul grande artista olandese e il mondo poliedrico dell'arte che ruota intorno alla sua cifra distintiva. (ANSA).