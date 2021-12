Milano-Cortina: Sala, palazzetto ghiaccio? Convocherò attori

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - "Nei primi giorni di gennaio convocherò a Palazzo Marino il Coni, gli sviluppatori di Santa Giulia, e la società a cui è stato affidato il PalaItalia, perché ho un po' l'impressione che ci sia un telefono senza fili, in cui ognuno parla e ne viene fuori una forma di preoccupazione che c'è, ma va sostanziata e razionalizzata".

Così, a margine della celebrazione per i 40 anni del centro cardiologico Monzino, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è tornato sulla vicenda del Palazzetto del ghiaccio che ospiterà la gare di hockey ghiaccio maschile nelle Olimpiadi Invernali del 2026.

"Su Santa Giulia c'è un ricorso e del tempo è stato purtroppo un po' sprecato - ha aggiunto Sala -, ho sentito Malagò stamattina al telefono e abbiamo parlato anche di questo". Il presidente del Coni, proprio ieri, aveva indicato nella struttura milanese come quella più a rischio in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina. (ANSA).