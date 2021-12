Inaugurata la prima area picnic tutta in plastica riciclata

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - Tavoli, panchine, porta bici e tutto ciò che serve per trascorrere momenti all'aria aperta, nel pieno rispetto della natura: è stata inaugurata oggi, al Parco Agricolo Sud Milano, la prima area picnic tutta in plastica riciclata.

L'area è frutto dell'iniziativa "Riciclare la plastica è un gioco da bambini", lanciata da Procter & Gamble, in collaborazione con Corepla, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in plastica, e Carrefour Italia, a favore di Federparchi, la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali.

Avviata lo scorso anno, l'iniziativa prevedeva che per ogni 3 prodotti dei marchi P&G comprati in uno dei supermercati Carrefour aderenti, Procter & Gamble donasse 6 euro a Federparchi per l'acquisto di arredi urbani fatti con la plastica raccolta e riciclata da Corepla (di produzione 100% italiana). A questa prima installazione ne seguiranno presto altre 10, per un totale di 11 parchi regionali e nazionali.

L'intento era anche quello di sensibilizzare i consumatori su un'adeguata raccolta dei rifiuti. E l'Italia è già sulla buona strada: nonostante le limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, infatti, anche nel 2020 si è confermata un paese virtuoso sul fronte della raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, con ben 1.433.203 tonnellate conferite ai Centri di selezione (+4% rispetto al 2019), recuperando il 95% degli imballaggi immessi nel mercato e stabilendo un nuovo record in termini di quantità trattata: 23,7 chili pro capite in media all'anno. (ANSA).