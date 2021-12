Generali: nel nuovo piano fino a 5,6 miliardi di dividendi

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - Con la nuova strategia triennale 'Lifetime Partner 24: Driving Growth' al 2024 Generali punta a utili fino a 5 miliardi con un +6%/8% di range del tasso annuo composto di crescita dell'utile per azione. Prevede poi flussi di cassa netti disponibili a livello della capogruppo di oltre 8,5 miliardi e 5,2/5,6 miliardi di dividendi cumulativi contro i 4,5 miliardi del piano 2019-2021.

Sono previsti inoltre 1,1 miliardi di investimenti nella trasformazione digitale e tecnologica, in aumento del 60% rispetto a Generali 2021. Per l'M&A sono destinati 3 miliardi (erano inzialmente 4 miliardi nel precedente piano triennale) e sono attesi 100 milioni di ricavi da terze parti nell'asset management.

"Con il nostro nuovo piano faremo un ulteriore salto di qualità e confermeremo Generali come un Gruppo innovativo focalizzato sui clienti e sull'utilizzo dei dati", ha affermato Philippe Donnet, Group ceo di Generali, sottolineando che "Gli ambiziosi obiettivi e le iniziative che abbiamo annunciato oggi sono possibili grazie al successo dei nostri precedenti piani strategici". (ANSA).