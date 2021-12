COVID: Il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - "Per il momento mi sembra che non ci sia necessità di ulteriori posti letto nelle terapie intensive, comunque la percentuale di occupazione è ancora abbastanza contenuta": dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, mentre oggi sono 4765 i nuovi casi di Covid, con un rapporto del 3,5% rispetto ai tamponi effettuati, in crescita rispetto al 2,2% di ieri.

Sono 145 le persone ricoverate in terapia intensiva, una meno di ieri, e 1189 quelle in altri reparti, in crescita di 4. Sono 29 i decessi, per un totale di 34.648 da inizio pandemia.

Ha sfruttato i canali di accesso messi a disposizione delle farmacie per inserire i codici dei tamponi e dei vaccini effettuati e così generare il green pass, invece, l'organizzazione criminale scoperta a vendere green pass falsi, acquistati da oltre 120 persone, che non avevano mai ricevuto alcun vaccino né eseguito alcun tampone, aggirando i presidi di sicurezza informatica dei sistemi sanitari di alcune regioni tra cui la Lombardia.

Sul fronte vaccini, questo pomeriggio ci sono stati forti rallentamenti nelle somministrazioni in vari hub di Milano e della Lombardia. Impossibile anche accedere al portale regionale delle prenotazioni. Il disservizio è stato causato da un'interruzione momentanea del sistema gestionale di Poste Italiane, che intorno alle 14 ha iniziato a funzionare a singhiozzo. Il sistema è stato ripristinato dai tecnici intorno alle 15.20. Nel frattempo lunghe code si sono formate fuori dai centri vaccinali. A Palazzo delle Scintille a Milano si sono registrate code fino a 300 persone.

La direzione generale Welfare di Regione Lombardia, in una nota, informa che "oggi pomeriggio, tra le 14.30 e le 15.10, si è verificato un problema nazionale sull'infrastruttura cloud di Microsoft su cui si appoggia la piattaforma per le prenotazioni dei vaccini gestita da 'Poste spa'. Tale disservizio ha causato la temporanea impossibilità di registrazione dei dati di vaccinazione. È scattato immediatamente il piano di ripristino che entro circa 40 minuti ha rimesso in funzione il sistema".

(ANSA).