Caporalato in 'ambiente urbano', quattro misure cautelari

(ANSA) - NOVARA, 15 DIC - Quattro ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite dalla polizia, oggi a Novara, nell'ambito di quella che gli inquirenti definiscono "la prima inchiesta sul caporalato in ambiente urbano". Tre cittadini pakistani e un italiano sono accusati di avere reclutato all'estero stranieri, per lo più pakistani, costringendoli a dormire in condizioni di sovraffollamento e promiscuità, per poi distribuire volantini in strada, in Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta, anche per 17 ore consecutive dietro pagamenti irrisori. Sequestrati i furgoni utilizzati per trasportarli, vecchi e fatiscenti. (ANSA).