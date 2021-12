Scontri tra tifosi Brianza,ipotesi Daspo

(ANSA) - MONZA, 14 DIC - E' in valutazione il Daspo per alcuni dei quindici tifosi identificati a seguito di un tafferuglio, fuori dallo stadio del Seregno Calcio, a Seregno (Monza), domenica al termine dell'incontro Lecco-Seregno. A quanto emerso, al termine della partita, due tifosi del Lecco hanno fatto il giro dello stadio, scontrandosi verbalmente con un gruppo di tifosi del Seregno. Tra alcuni di loro, in fase di identificazione anche attraverso le telecamere di videosorveglianza della zona, sono poi partiti spintoni e qualche ceffone. (ANSA).