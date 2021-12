Scala: Cub, anticipano Macbeth? proclamiamo sciopero il 15

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - "Ci opponiamo fermamente all'operazione che per vanificare uno sciopero rende mobile uno spettacolo": così la Cub Informazione e Spettacolo di Milano e la Cub Informazione e Spettacolo Scala commentano la decisione del Piermarini di anticipare al 15 la rappresentazione del Macbeth prevista per il 16 dicembre, per evitare i disagi dovuti allo sciopero generale in programma giovedì. "Noi agiamo in difesa dei diritti dei lavoratori, dei nostri obiettivi e del diritto di sciopero, proclamiamo quindi - si legge nella nota firmata dalla Cub - sciopero generale, di 24 ore, al Teatro alla Scala per mercoledì 15 dicembre 2021. Tutti i lavoratori possono aderire e chiediamo loro di farlo". (ANSA).