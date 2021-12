Rifiuti: carabinieri forestali sequestrano area nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - La stazione dei carabinieri Forestale di Milano è intervenuta in un sito di trattamento e stoccaggio di rifiuti da demolizione edilizia sequestrando circa 230.000 metri cubi di materiali e rifiuti, terrosi e da demolizione edilizia.

È stato anche sequestrato un frantumatore mobile, senza autorizzazione e con la produzione di immissioni in atmosfera senza la debita autorizzazione. Il sito è nell'area metropolitana di Milano.

I carabinieri forestali hanno rilevato una difformità nella gestione rispetto a quanto autorizzato dalla Città Metropolitana. I rifiuti risultavano in grande eccedenza rispetto a quanto autorizzato, non differenziati, né l'azienda era in grado di assicurare la piena tracciabilità di tutto il materiale rinvenuto.

Il sequestro - spiega una nota - è stato disposto per evitare che lo stato dei luoghi e le fonti di prova fossero disperse e perché si possa successivamente meglio quantificare i rifiuti ritrovati e caratterizzarli, anche al fine di assicurare che non presentino rischi e pericolo per l'ambiente e la salute.

Il sequestro è stato convalidato nei giorni scorsi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Il titolare dell'azienda è stato denunciato per i reati di gestione illecita, deposito incontrollato di rifiuti, violazione delle prescrizioni autorizzative ed immissioni in atmosfera non autorizzate. (ANSA).