Rapina a coetanei: arrestati 5 minori

(ANSA) - BRESCIA, 14 DIC - Cinque minorenni sono stati arrestati dai carabinieri di Brescia su ordinanza di custodia cautelare del gip. Sono ritenuti responsabili in concorso ed a vario titolo dei reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate, commessi nei confronti di altri due giovani, in pieno centro cittadino, nello scorso mese di ottobre.

Un sabato sera in centro città il gruppo ha accerchiato e spintonato un altro giovane per rubargli un monopattino elettrico. Quest'ultimo, che era in compagnia di due amici, era stato inoltre bloccato e minacciato da alcuni componenti del gruppo per garantire la fuga dei complici. Nel frangente, uno dei due amici del rapinato era riuscito a divincolarsi e ad inseguire a bordo di una bicicletta i rapinatori, ma era stato tuttavia minacciato, aggredito e ferito al volto con un coltello. (ANSA).