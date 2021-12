Protesta per tagli, operai si incatenano

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Riprende lo sciopero di una parte dei lavoratori all'esterno della DHL di Orio al Serio (Bergamo), che stamani hanno dato vita a un nuovo presidio durante il quale alcuni addetti si sono incatenati a cancelli dell'azienda per protesta.

"La DHL aveva promesso un tavolo di confronto in prefettura, ma non si è fatta viva disattendendo alle proprie promesse e ai propri impegni - afferma il portavoce di ADL Cobas, Riccardo Germani - Lo sciopero si è trasformato in un'azione senza precedenti, i lavoratori si sono incatenati per contestare la riorganizzazione della DHL che prevede il taglio delle ore e dello stipendio e lo spostamento delle attività a Brescia senza predisporre alcuna navetta.

Condizioni inaccettabili per un'azienda che vede il fatturato in crescita: gli operai si troveranno costretti a licenziarsi o lavorare per 300 euro al mese". (ANSA).