Patty Pravo, nuovo tour 'Minaccia bionda'

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Patty Pravo sarà in tour nel 2022, con anteprima a Milano, Teatro Lirico, il 12 maggio, Bologna, Teatro Duse, il 19 maggio e Roma, Auditorium Parco della Musica, il 26 maggio. Poi nuove date in estate e ripresa in autunno nei principali teatri. Nello spettacolo, intitolato "Minaccia Bionda", la grande interprete, in piena libertà e nello stile che la contraddistingue, si racconterà fra musica e parole. Successi, ricordi ed aneddoti, contributi video, alcuni dei quali inediti con la voce narrante di Pino Strabioli. In scaletta i brani che hanno fatto la storia della musica italiana, ma anche quelli più ricercati e sperimentali.

Il tour è prodotto e organizzato da Antonio Colombi per Colorsound e Vincenzo Berti & Gianluca Bonanno per Ventidieci.

(ANSA).