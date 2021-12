Omicron: sintomi leggeri per i due lodigiani, non ricoverati

(ANSA) - LODI, 14 DIC - Presentano sintomi leggeri gli attualmente malati di covid-19 in variante omicron residenti nel Lodigiano. Lo si spiega dall'Asst di Lodi. Come è stato reso noto ieri, immediatamente dopo le analisi confermate dall'ospedale Sacco di Milano, si tratta di due persone che, data la non gravità della manifestazione della malattia, ad oggi non hanno avuto bisogno di ricovero.

Sono almeno quattro i contagiati dalla nuova variante Omicron individuati in Lombardia. Si tratta di un residente di Milano, uno di Magenta e i due di Lodi. (ANSA).