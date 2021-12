Musica, al Tam di Milano concerto-evento 'Final Fantasy VII'

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Al Tam-Teatro Arcimboldi Milano il 15 e 16 dicembre va in scena il concerto-evento basato sul rivoluzionario videogioco che ha conquistato intere generazioni.

Il 'Final Fantasy VII Remake Orchestra World Tour', presentato da AWR Music Productions, è un nuovo concerto con tutti i nuovi arrangiamenti sinfonici basati sull'amata musica di Final Fantasy VII del compositore Nobuo Uematsu e sulla sigla "Hollow" di Final Fantasy VII Remake. Sul palco un'orchestra e un coro di oltre 100 musicisti, guidati dal direttore vincitore del Grammy Award Arnie Roth, con scene video ad alta definizione del nuovo gioco creato esclusivamente per questo concerto da Square Enix.

Lo spettacolo arriva in Italia dopo aver riscosso successo e sold out nei più prestigiosi teatri al mondo come la Royal Albert Hall di Londra e il Microsoft Theatre di Los Angeles.

