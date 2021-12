Musei: Geronimo Stilton diventa guida per piccoli a Brescia

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Geronimo Stilton guiderà i giovani visitatori di 4 musei di Brescia alla scoperta del loro patrimonio con l'utilizzo della realtà aumentata, che trasformerà alcuni pezzi esposti in immagini 3D. Dal 15 dicembre, in esclusiva mondiale, il topo giornalista più amato dai bambini sarà infatti protagonista di una app-game museale dedicata ai bambini dai 6 anni dal titolo 'Geronimo Stilton.

Brescia Musei Adventures', promossa da Fondazione Brescia Musei in collaborazione con Atlantyca Entertainment e con il sostegno di Fondazione Cariplo.

Un progetto che vede per la prima volta una fondazione culturale, la Fondazione Brescia Musei, presieduta da Francesca Bazoli e diretta da Stefano Karadjov, cimentarsi nel mondo del gaming e applicarlo ad un contesto museale complesso, come quello gestito dalla Fondazione stessa. Saranno infatti quattro le sedi coinvolte: il Museo di Santa Giulia, la Pinacoteca Tosio Martinengo, Brixia. Parco archeologico di Brescia Romana e il Museo "Luigi Marzoli", per le quali sono stati ideati e declinati tre percorsi originali.

"Quest'anteprima mondiale conferma ancora una volta la strada che Brescia ha intrapreso in campo culturale, diventando sempre più punto di riferimento nel settore che la vedrà finalmente protagonista a livello internazionale insieme con Bergamo nel 2023 - afferma Emilio Del Bono, sindaco di Brescia - Da sempre siamo convinti che la cultura, e i musei, non siano ad esclusivo appannaggio degli adulti, ma che anzi siano un magnifico strumento nelle mani dei bambini che sanno sorprenderci con la loro creatività e con la loro capacità di coglierne aspetti non scontati". (ANSA).