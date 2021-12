Manovra: Caritas Ambrosiana, urgente riforma legge Antiusura

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Una riforma "urgente" della legge Antiusura per non "consegnare le famiglie che si sono già indebitate per pagare le bollette di luce e gas, agli usurai".

E' l'appello al governo, nei giorni in cui si approva la finanziaria, del direttore di Caritas Ambrosiana e presidente della Consulta nazionale antiusura San Giovanni Paolo II, Luciano Gualzetti.

"Con l'aumento dei costi energetici, che si scaricheranno sulle spalle dei più deboli nonostante l'intervento del governo per calmierare i prezzi, diventa altissimo il rischio che queste famiglie sempre più indebitate finiscano nelle braccia degli usurai", ha spiegato Gualzetti che sollecita un adeguamento della legge Antiusura. In particolare attraverso il potenziamento e l'estensione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e del Fondo per la prevenzione dell'usura. In generale.

Più nel dettaglio si vorrebbe, per il Fondo di Solidarietà, che sia ampliata la platea dei soggetti beneficiari ricomprendendo anche le famiglie e le persone che non esercitano un'attività economica; per il Fondo di Prevenzione, che siano previste procedure più snelle per accedere ai benefici. (ANSA).