Inchiesta Lfc: pm Milano, condannare imprenditore a 5 anni

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Il pm di Milano Stefano Civardi ha chiesto una condanna a 5 anni di reclusione per l'imprenditore Francesco Barachetti imputato per peculato e false fatture per la vicenda della compravendita del capannone di Cormano (Milano) acquistato dalla Lombardia Film Commission, tra il 2017 e il 2018, con cui sarebbero stati drenati 800mila euro di fondi pubblici. Con rito abbreviato a giugno sono già stati condannati, a seguito dell'inchiesta della Gdf coordinata anche dall'aggiunto Eugenio Fusco, i revisori contabili per la Lega in Parlamento Alberto Di Rubba, anche ex presidente di Lfc, e Andrea Manzoni e altri indagati, tra cui il commercialista Michele Scillieri, hanno già patteggiato.

Il pm nella sua requisitoria, davanti alla settima penale, ricostruendo il caso e parlando di Barachetti, sulla base degli atti delle indagini e delle testimonianze, come di un imprenditore "del mondo della Lega", ha spiegato: "Non è il palo durante la rapina (dei soldi pubblici, ndr), ma il suo contributo è fondamentale per la riuscita dell'operazione". E ancora: "Non è semplicemente un riciclatore, onore al merito, è un imprenditore che da subito si è messo a disposizione per assicurare il ritorno dei soldi a Manzoni e Di Rubba e la sua parte è stata pagata profumatamente". L'imprenditore, ha spiegato il pm, avrebbe fatto parte "di un rodato sodalizio criminale". La sentenza è prevista per il 23 dicembre. (ANSA).